﻿الدوري الإيطالي: قطار انتصارات يوفنتوس يتوقف في محطة أودينيزي!

روما – د ب أ: أوقف أودينيزي قطار انتصارات ضيفه يوفنتوس التي استمرت في مبارياته السبع الأخيرة في الدوري الإيطالي، بعدما فرض عليه التعادل 1/1 في المرحلة السابعة والعشرين. التي شهدت فوز الإنتر على مضيفه كالياري 5/1، وجنوى على مضيفه إمبولي 2/صفر، وتورينو على ضيفه باليرمو 3/1، فيما تعادل أتالانتا مع ضيفه فيورنتينا بدون أهداف، وكروتوني مع ضيفه ساسولو بالنتيجة ذاتها.

وواصل يوفنتوس صدارته رغم التعادل، حيث رفع رصيده إلى 67 نقطة، بفارق ثماني نقاط أمام أقرب ملاحقيه روما، الذي خسر 1/2 أمام ضيفه نابولي السبت في المرحلة ذاتها. وارتفع رصيد أودينيزي، الذي وضع حدا لهزائمه في مبارياته الثلاث الأخيرة، إلى 30 نقطة في المركز الرابع عشر. وبادر دوفان زاباتا بالتسجيل لأودينيزي في الدقيقة 37، قبل أن يدرك ليوناردو بونوتشي التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 60. وخيم التعادل السلبي على مباراة اتالانتا مع ضيفه فيورنتينا، ليرفع اتالانتا رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع مقابل 42 نقطة لفيورنتينا في المركز الثامن. وجاء التعادل بعد أربعة انتصارات متتالية لأتلانتا فيما فشل فيورنتينا في الفوز للمباراة الثالثة على التوالي.