﻿القدس عنوان مهرجان السينما والتلفزيون وعشرات الجوائز لفنانين لبنانيين وعرب

بيروت – «القدس العربي» : حشد من أهل السينما والفن من بلدان عربية عدة التقوا في بيروت بدعوة من نقابة السينمائيين في لبنان وفي اطار الدورة الثامنة للمهرجان اللبناني للسينما والتلفزيون والتي حملت اسم «القدس»عنواناً. من حضور المهرجان نقيب السينمائيين اللبنانيين صبحي سيف الدين، ونقيب السينمائيين في مصر مسعد فوده، ورئيس مهرجان الاسكندرية الدولي للسينما الناقد الأمير أباظة، ورئيس اتحاد نقابات المهن الفنية في مصر عمر عبد العزيز، وسينمائيين وفنانين من لبنان، سوريا، فلسطين، مصر، العراق، المغرب والسعودية.

في قصر الأونيسكو في بيروت عقدت فعاليات المهرجان، وفي كلمته أوضح رئيس المهرجان صبحي سيف الدين لماذا «القدس» عنواناً للدورة الثامنة؟ إنه قرار مشترك مع رئيس مهرجان السينما في مدينة الإسكندرية الأمير أباظة بأن تحمل مهرجانات السينما العربية جميعها للعام 2017 اسم القدس.

أول دروع التكريم كانت للمنتج اللبناني العربي جمال سنان. ومن ثم تقلد الفنانون اللبنانيون والعرب دروعاً وهم: عباس النوري، سوزان نجم الدين، ماغي أبو غصن، المدير العام للمؤسسة العامة للسينما في سوريا مراد شاهين، الممثل ومقدم البرامج هشام حداد، الشاعرة والأديبة سارة الهاجري، سعاد خوبي، علاء زلزلي ووسام صباغ. كما وخص المهرجان عدداً من المشاركين بفعالياته بجوائز صداقة ومحبة.

في السينما حصد فيلم «سوريون» للمخرج باسل الخطيب كلاكيت. كما حاز كلاكيت ذهبية فيلم «الطوق الأبيض» للمخرجة الفلسطينية حنين جابر وتسلمها باسمها المستشار الثقافي في السفارة الفلسطينية ماهر مشيعل. وحملت الجوائز الأخرى أسماء الأرزة الذهبية وكلاكيت ذهبية وكانت من نصيب الأفلام والمخرجين التالية اسماؤهم: «الأرملة» من إخراج لينا رسلان من الجامعة اللبنانية الدولية(LIU) . «أنا وأنت وأمي وأبي» بطولة سوزان نجم الدين وإخراج عبد اللطيف عبد الحميد. «سر إلى العمق» من إخراج نانسي باتيار من جامعة الكفاءات – لبنان. «AH» للمخرج المصري مهند دياب. «لحظة» من إخراج هشام نجم من الجامعة اللبنانية الدولية. «حوار وطني» للمخرج السعودي فيصل الحربي تسلمها بطل الفيلم محمد فايز. إيسامار لحود من جامعة الكفاءات عن فيلم «أمل». «ياسمين» للمخرج المهند كلثوم من سوريا. «جوه السكون» للمخرج المصري أحمد قاسم. «خسوف» للمخرج التونسي فاضل الجزيري.

أما دروع الإبداع عن الأفلام المميزة فتسلمها كل من المنتج العربي محمد قبنض عن فيلم «عطر الشام». والمخرج فراس المغيزل والممثل طريف الأطرش عن فيلم «المذنبون في الأرض». والمخرجة هزار الكفري عن فيلم «السجان». والمخرجة زينات سلمان عن فيلم «التكفيريون الجذور والمنهج». والفنانة رانيا خلف عن فيلم «حلم ليلة أم». والمخرج شادي زيدان عن فيلم «الحياة امرأة». وفيلم «إشراقات خالدة» للمخرجة ليزيت أبي سعد. والمخرج فراس مغيزل عن فيلم «الرسالة». أما درع الإبداع للحالات الإنسانية فكان من نصيب فيلم جمعية محمد شعيب الخيرية.