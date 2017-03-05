﻿«أمازون» تعتزم توصيل الطلبات إلى القمر

■ القاهرة/سان فرانسيسكو ـ د ب أ: كشفت تقارير إخبارية النقاب عن تقديم شركة «بلو أوريجن» للصواريخ التابعة للملياردير الأمريكي جيف بيزو مؤسس شركة «أمازون» للتجارة الإلكترونية ورقة بيضاء سرية إلى وكالة الفضاء والطيران الأمريكية «ناسا» تعرض خططها لإقامة مستعمرة على سطح القمر بمساعدة من شركة التجارة الإلكترونية «أمازون».

وحسب الورقة التي قدمتها الشركة إلى الوكالة وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن «بلو أوريجن» تقترح إقامة مستعمرة على سطح القمر. وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية ان الوثيقة المكونة من 7 ورقات تركز على مهمات الشحن الخاصة بنقل البشر. وبالطبع فإن السؤال هو كيف يمكن استكمال الحضارة القمرية بدون شحنات العتاد والأطعمة التي يتم نقلها على طريقة شركة «أمازون»؟