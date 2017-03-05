﻿تمارين التأمل تحد من أعراض الاكتئاب

■ بوسطن ـ الأناضول: أفادت دراسة أمريكية حديثة، بأن ممارسة تمارين التأمل مرتين أسبوعيًا لمدة ساعة ونصف ساعة، يمكن أن تحد من أعراض مرض الاكتئاب، خاصة لدى الأشخاص الذين لم يستجيبوا بشكل كامل للعلاجات المضادة للاكتئاب.

الدراسة أجراها باحثون في مركز بوسطن الطبي، التابع لجامعة بوسطن الأمريكية، ونشروا انتائجها الأحد في دورية الطب البديل والتكميلي. وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب الباحثون مجموعتين من المصابين بالاكتئاب، الأولى مارست رياضة التأمل لمدة 45 دقيقة، مرتين أسبوعيًا، فيما لم تمارس المجموعة الأخرى تمارين التأمل. ووجد الباحثون أن المجموعة التي مارست رياضة التأمل مرتين أسبوعياً، سجلت انخفاضاً كبيرًا في أعراض الاكتئاب، بالمقارنة مع المجموعة الأخرى. وقال قائد فريق الباحث كريس ستريتر، أستاذ الطب النفسي وعلم الأعصاب في جامعة بوسطن: «هذه الدراسة تدعم استخدام رياضة التأمل لعلاج الاكتئاب، خاصة لدى المرضى الذين لا يحرصون على تناول مضادات الاكتئاب، أو من تناولوا تلك المضادات ولم تحقق النتائج المرجوة». وأوضح أن رياضة التأمل يمكن أن تستخدم كبديل أو كمكمل للأدوية والعلاجات التقليدية المضادة للاكتئاب.

وكانت دراسات سابقة أثبتت، أن ممارسة التأمل لمدة 25 دقيقة يومياً، على مدار 3 أيام متتالية، تقلل مستويات هورمون «الكورتيزول» المعروف باسم هورمون الإجهاد، وتزيل التوتر والضغط النفسي، كما أنها تقلل من شيخوخة الدماغ، التي تصيب البشر مع التقدم في العمر، ما يؤثر على وظائف الجهاز العصبي المسؤول عن معالجة المعلومات. ويتحقق التأمل عندما يقوم الشخص بخلق صورة في العقل لشيء معين، ثم التركيز عليه بشكل كلي يمكّنه من عدم رؤية أي شيء من حوله، سوى هذه الصورة التي رسمها في عقله.