الجيش الإسرائيلي يعتقل نائبين في “البرلمان” الفلسطيني عن حركة حماس في الضفة

بيت لحم- الأناضول- اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، نائبين في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، خلال مداهمته مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت كتلة التغيير والاصلاح التابعة لحركة (حماس)، في بيان صحفي وصل الأناضول نسخة منه، إن “قوة عسكرية إسرائيلية، اعتقلت فجرا النائبين عن مدينة بيت لحم، خالد طافش، وأنور الزنون”.

وأوضحت الكتلة أن العملية تمت خلال مداهمة منازلهم في المدينة وتفتيشها.

ولم يصدر بعد أي تعقيب إسرائيلي حول العملية.

ويرتفع عدد النواب في السجون الإسرائيلي باعتقال “طافش” و”الزبون” إلى تسعة، من بينهم نائب عن حركة فتح، وآخر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وسبعة نواب عن “حماس″.