مقتل 11 جنديا ماليا على الاقل في هجوم قرب الحدود مع بوركينا فاسو

باماكو- أ ف ب- قتل 11 جنديا ماليا وأصيب خمسة آخرون بجروح في وقت مبكر الاحد في هجوم على قاعدة بوليكيسي العسكرية (وسط) قرب الحدود مع بوركينا فاسو، كما اعلنت وزارة الدفاع المالية.

وقال مصدر عسكري إن “مروحيات تابعة لعملية برخان حطت في بوليكيسي لإسنادنا”.

ونفذت القوة الفرنسية المنتشرة في اطار عملية برخان في دول الساحل الخمس (موريتانيا ونالي والنيجر وتشاد وبورمينا فاسو) 125 مهمة في 2016 سواء لوحدها او بالاشتراك مع القوات المحلية.

من جهتها قالت وزارة الدفاع في بيان تلي عبر التلفزيون إن الهجوم اسفر عن مقتل 11 جنديا واصابة 5 بجروح.

وبحسب مصدر امني محلي فان المهاجمين ينتمون لجماعة انصار الاسلام الجهادية التي يقودها ابراهيم ديكو.

واوضح المصدر “تعرض أحد مواقعنا لهجوم في وقت مبكر صباح الأحد شنه ارهابيون على الحدود مع بوركينا فاسو. لقد اتصلنا بالقيادة العسكرية في بوركينا وقد تمكن حوالى 20 جنديا ماليا من اللجوء الى هذا البلد”.

وبحسب ضابط مالي وسكان فان بوليكيسي، وهي قرية مالية حدودية مع بوركينا فاسو، استهدفها الاحد مهاجمون مجهولون.

وقال أحد سكان دونتزا المجاورة ان “قرية بوليكيسي التي تتمركز فيها قوة للجيش المالي هاجمها هذا الصباح عناصر ارهابيون”.

واضاف ان المهاجمين نهبوا واحرقوا كمية كبيرة من المعدات العسكرية.

واكد ضابط في الجيش المالي في باماكو الهجوم لافتا الى ان “تعزيزات ارسلت الى المكان لمطاردة المسؤولين (عن الهجوم) وتقييم الاضرار”.