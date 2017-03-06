الشرطة الفلبينية تعيد إطلاق عمليات مكافحة المخدرات

مانيلا- د ب أ- أعادت الشرطة الفلبينية الاثنين إطلاق عمليات وطنية لمكافحة المخدرات بعد توقف دام شهرا واحدا بسبب مزاعم انتهاكات وقتل رجل أعمال من كوريا الجنوبية بعد القبض عليه على خلفية اتهامات كاذبة تتعلق بحيازة المخدرات.

وقال رونالد ديلا روزا، المدير العام للشرطة الوطنية، إن العمليات الجديدة ستشمل قادة المجتمع والكنيسة وتهدف إلى التركيز على تشجيع متعاطي ومروجي المخدرات على الاستسلام.

وأضاف ديلا روزا في مؤتمر صحفي أثناء الإعلان عن إنشاء وحدة جديدة لمكافحة المخدرات في الشرطة الوطنية “نحن هنا لإنقاذ الأرواح. نحن لسنا هنا لحصد الأرواح”.

وقال ديلا روزا موجها كلامه لمدمني ومروجي المخدرات “هذه فرصتكم في حياة جديدة”.

وتابع “هدفنا أن تكون هذه الحملة غير دموية، إذا أمكن… لكن هذه حرب لذلك ربما ستكون فقط أقل دموية. طالما لا توجد مقاومة، لن تراق الدماء”.

وتم إيقاف عمليات شرطة مكافحة المخدرات في 30 كانون ثان/ يناير الماضي بعد اتهام عدد من ضباط الشرطة بقتل رجل أعمال من كوريا الجنوبية.

ومنذ تولى الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي منصبه في أواخر حزيران/ يونيو الماضي إلى 30 كانون ثان/ يناير، قتل 2551 شخصا من المشتبه بهم في عمليات الشرطة ضد متعاطي ومروجي المخدرات، وفقا لإحصاءات الشرطة.