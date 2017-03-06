السفارة التركية في ليبيا تنفي اتهامات بدعم أنقرة الهجوم على الهلال النفطي

طرابلس- د ب ا- نفت السفارة التركية في العاصمة الليبية طرابلس، في بيان الأحد، اتهامات عدد من أعضاء مجلس النواب المنتخب بدعم انقرة للهجوم على الهلال النفطي.

وقال البيان الذي نشرته السفارة التركية في موقعها الإلكتروني “ترغب تركيا في وحدة وإستقرار وأمن وسلام ورفاهية ليبيا الشقيقة وتدافع عن حل المشاكل بين الأطراف عبر الحوار والأساليب السلمية. وبالتالي نؤكد على أننا نستقبل بقلق الإشتباكات في منطقة الهلال النفطي وقبلها الاشتباكات التي وقعت في طرابلس وكذلك على أسفنا من فقدان الأرواح في الإشتباكات وأملنا بعدم اللجوء الى القوة. وندعو الأطراف المشتركة في الإشتباكات إلى الإعتراف بسلطة المجلس الرئاسي ودعم جهوده في تأمين الأمن”.

وأضاف البيان “وبهذه المناسبة نود الإعلام أنه تم إستقبال بالأسف التهمة غير الحقيقة الموجهة ضد تركيا في البيان الكتابي بتاريخ 3 مارس 2017 من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب بشأن الهجوم الإرهابي على الموانئ النفطية”.

وتابع البيان أن تركيا تعترف بالمؤسسات المتشكلة في نطاق الإتفاق السياسي الليبي وتدعم هذه المؤسسات فقط. وبهذا الشأن فإن المؤسسات التركية الرسمية وعلى رأسها مجلس الأمة التركي الكبير مستعد للتعاون مع مجلس النواب. وندعو أعضاء مجلس النواب الذين وقعوا على البيان إلى الاخذ بعين الاعتبار الموقف الحقيقي لتركيا والعمل معاً لتطوير العلاقات التركية الليبية.

وكان مجلس النواب الليبي قد اتهم قطر وتركيا بدعم القوات التي هاجمت الهلال النفطي الجمعة.