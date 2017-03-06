استشهاد فلسطيني في تبادل إطلاق نار مع جنود إسرائيليين في الضفة الغربية

القدس- أ ف ب- استشهد فلسطيني ليل الأحد الاثنين في تبادل إطلاق نار مع جنود إسرائيليين في رام الله بالضفة الغربية، بحسب ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت متحدثة باسم الجيش إن الفلسطيني الذي كان مطلوبا ولم تكشف هويته، فتح النار على جنود قدموا إلى منزله لتوقيفه، مشيرة إلى العثور لاحقا على قطعتي سلاح في منزله.

ومن ناحيتها، أفادت مصادر طبية فلسطينية أن فلسطينيين أصيبا بجروح بإطلاق نار خلال اشتباكات مع جنود الاحتلال أعقبت عملية المداهمة.

ومنذ الاول من تشرين الاول/ اكتوبر، استشهد 254 فلسطينيا إضافة إلى مقتل 40 اسرائيلي وأمريكي واحد وأردني واريتري وسوداني في اعمال عنف تخللتها مواجهات بين فلسطينيين واسرائيليين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.

وتفيد سلطات الاحتلال الاسرائيلية أن معظم الفلسطينيين الذين استشهدوا كانوا يقومون أو يحاولون القيام بعمليات طعن أو دهس، فيما استشهد عدد آخر خلال تظاهرات أو اشتباكات أو غارات جوية على قطاع غزة.

ويقوم الجيش الاسرائيلي عادة بعمليات توغل واعتقالات في رام الله رغم أنها واقعة بشكل كامل في المنطقة التابعة كليا لسيطرة السلطة الفلسطينية.