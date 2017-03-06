مسلحون سوريون: منبج تحت حماية التحالف بقيادة أمريكا

بيروت- رويترز- قال مجلس منبج العسكري إن مدينة منبج السورية وهي هدف معلن للعملية المدعومة من تركيا في شمال البلاد أصبحت تحت حماية مسلحين محليين متحالفين مع الأكراد وقوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال المجلس إنه سيطر على مدينة منبج منذ أن استعادتها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة وقوات التحالف من الدولة الإسلامية العام الماضي. ومجلس منبج العسكري جزء من قوات سوريا الديمقراطية الذي يضم مسلحين من وحدات حماية الشعب الكردية.

وقال المجلس في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الأحد “إننا في المجلس العسكري لمنبج وريفها نؤكد مجددا أن منبج وريفها هي تحت حماية قوات مجلس منبج العسكري وتحت رعاية التحالف الدولي وحمايته”.