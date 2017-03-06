﻿

قطر تستنكر الزج باسمها في الصراعات الداخلية بين الأطراف الليبية

Mar 06, 2017

17ipj

الدوحة- د ب أ- أعربت قطر الاثنين عن استنكارها ورفضها الشديدين للزج باسمها في الصراعات الداخلية بين الأطراف الليبية.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية تأكيده أن “ما ورد في البيان الصادر عن عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي، بشأن التصعيد العسكري الذي تعرضت له الموانئ النفطية الليبية، عار عن الصحة تماما، لما تضمنه من ادعاءات باطلة ومضللة تخالف ثوابت وسياسة دولة قطر تجاه الدولة الليبية الشقيقة، وجميع دول العالم في هذا الشأن”.

وكان أعضاء بمجلس النواب الليبي قد اتهموا قطر وتركيا بدعم القوات التي هاجمت منطقة الهلال النفطي الجمعة الماضية.

- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left