قطر تستنكر الزج باسمها في الصراعات الداخلية بين الأطراف الليبية

الدوحة- د ب أ- أعربت قطر الاثنين عن استنكارها ورفضها الشديدين للزج باسمها في الصراعات الداخلية بين الأطراف الليبية.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية تأكيده أن “ما ورد في البيان الصادر عن عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي، بشأن التصعيد العسكري الذي تعرضت له الموانئ النفطية الليبية، عار عن الصحة تماما، لما تضمنه من ادعاءات باطلة ومضللة تخالف ثوابت وسياسة دولة قطر تجاه الدولة الليبية الشقيقة، وجميع دول العالم في هذا الشأن”.

وكان أعضاء بمجلس النواب الليبي قد اتهموا قطر وتركيا بدعم القوات التي هاجمت منطقة الهلال النفطي الجمعة الماضية.