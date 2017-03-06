“قوات سوريا الديمقراطية” تحاصر مدينة الرقة من الشرق

دمشق- د ب أ- فرضت قوات “سوريا الديمقراطية” الحصار على مدينة الرقة من جهة الشرق بعد سيطرتها الاثنين على كامل الطريق الواصل بين مدينتي الرقة ودير الزور بعد اشتباكات مع تنظيم داعش.

وقال مصدر عسكري من قوات سوريا الديمقراطية لوكالة الأنباء الألمانية إن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من السيطرة بشكل كامل على طريق الرقة/ دير الزور، بعد سيطرتها على قريتي أبو خشب وبير الهبا في الحدود الادارية بين محافظتي الرقة ودير الزور، وباتت على مسافة 10 كم من نهر الفرات من الضفة اليسرى للنهر.

وأضاف المصدر أن قوات غضب الفرات سيطرت على عدة قرى (الحميش السفر، حشوحال مناصرة، رضا، بير حسين عمو وأبو رفيعة).

وبعد سيطرة قوات غضب الفرات على طريق الرقة /دير الزور أصبحت مدينة الرقة مقطوعة عن دير الزور، بعد تدمير قوات التحالف الجسور التي تربط مدينة الرقة مع طريق دير الزور الجنوبي.

وكانت قوات “سوريا الديمقراطية” أعلنت أمس اطلاق المرحلة الثالثة من الخطة الثانية لتحرير مدينة الرقة وطرد تنظيم داعش.