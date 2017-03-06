جونسون: على روسيا أن تثبت أنها جديرة بالثقة من جديد

بروكسل - رويترز – قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، إنه على روسيا أن تثبت أنها جديرة بالثقة من جديد غير أنه أضاف أنه ليست هناك رغبة لدى الحلفاء الغربيين في حرب باردة جديدة.

وقال “لنكن واضحين.. روسيا تتصرف بطريقة سيئة… عليها أن تتغير وأن تثبت أنها جديرة بالثقة من جديد. أعتقد أن هذا مهم للغاية.”

“من المهم أيضاً أن نؤكد أننا لسنا في حرب باردة جديدة مع روسيا. المملكة المتحدة وأصدقاؤنا في الاتحاد الأوروبي وفي واشنطن ليست لديهم رغبة في حرب باردة جديدة.”