الخارجية الايرانية: الاوروبيون يدعمون الاتفاق النووي ويحرصون على تطوير التعاون معنا

طهران - د ب أ – قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية، بهرام قاسمي، الاثنين، إن الاوروبيين يدعمون الاتفاق النووي ويحرصون على تطوير التعاون مع طهران.

ونقلت وكالة الانباء الايرانية (إرنا) عن قاسمي القول اليوم، في مؤتمره الصحافي الاسبوعي، رداً على سؤال حول حقيقة ما قيل بشأن دعوة بعض الدول الاوروبية للولايات المتحدة باتخاذ إجراءات صارمة تجاه إيران بشأن قضايا غير الاتفاق النووي، إن موقف الاوروبيين من الاتفاق النووي واضح.. وقال ان الأوروبيين عنصر داعم للاتفاق النووي وجزء منه.

وأوضح قاسمي أن زيارة الوفود الاوروبية لايران خلال الاشهر الاخيرة، هي مؤشر على تعزيز التعاون من جانب الاوروبيين، وأن بث مثل هذه التصريحات غير الموثوقة في هذه الظروف، يهدف إلى التضليل الاعلامي، بحسب (إرنا).