ليبرمان: فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة سيتسبب بأزمة مع أمريكا

القدس - الأناضول – قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن الولايات المتحدة الأمريكية، وجّهت رسالة مباشرة إلى إسرائيل، مفادها بأن فرض السيادة على الضفة الغربية، سيتسبب بأزمة.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) عن ليبرمان قوله للجنة “الخارجية والأمن”، البرلمانية الإسرائيلية، اليوم:” تلقت إسرائيل رسالة مباشرة من الولايات المتحدة بأن فرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة (الضفة الغربية) سيتسبب بأزمة فورية مع الإدارة الأمريكية الجديدة”.

وأضاف:” على الائتلاف الحكومي التوضيح بأن لا نية لديه لفرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة(الضفة الغربية) في مواجهة التقارير عن وجود مبادرة من قبل عدد من النواب لدفع هذا الأمر”.

وكان نواب ووزراء من حزب “البيت اليهودي” اليميني، قالوا إنهم سيدفعون مشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على 60% من مساحة الضفة الغربية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن في ختام لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، منتصف الشهر الماضي، عن تشكيل لجنة مشتركة للتوصل إلى تفاهمات بشأن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وحتى الآن لم يتم الإعلان عن نتائج أعمال هذه اللجنة.