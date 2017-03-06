نادية العراقية تفاجيء جمهورها بلوك غريب

القاهرة ـ فاجأت الفنانة نادية العراقية جمهورها، بمجموعة صور حديثة لها، ظهرت فيها بلوك غريب.

الفنانة العراقية ظهرت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “الفيسبوك”، بقصة شعر غريبة، منحتها إطلالة مختلفة تماما.

نادية كشفت أنها ستظهر بهذا اللوك في فيلمها الجديد “مستر بيبي”، والذي يلعب بطولته الفنان مدحت تيخة والفنان كريم أبو زيد، والفنانة مروة عبد المنعم، وهو من إخراج ممدوح زكى.

وكانت نادية العراقية قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلاد ابنتها، في حفل عائلي صغير، ونشرت صورة من الاحتفال، على حسابها الخاص على موقع “الفيسبوك”.