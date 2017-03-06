الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي يسعى لعقد اجتماع مع فيون وجوبيه

باريس- رويترز – دعا الرئيس الفرنسي السابق المنتمي للمحافظين نيكولا ساركوزي الاثنين، إلى عقد اجتماع مع فرانسوا فيون وآلان جوبيه في محاولة للتوصل إلى حل للأزمة التي تواجه حملة ترشح فيون للرئاسة.

وقال ساركوزي الذي نشر بياناً على حسابه الرسمي على تويتر إن هدف الاجتماع هو ضمان “طريقة ذات مصداقية وكريمة للخروج من موقف لا يمكن استمراره أكثر من ذلك ويشكل مصدراً لقلق عميق بين الشعب الفرنسي”.

وهناك رغبات بأن يحل جوبيه محل فيون، لكن مصادر داخل حزب الجمهوريين المحافظ قالت إن مؤيدين لساركوزي اعترضوا على هذا الاقتراح. ومن المقرر أن يصدر جوبيه بياناً الاثنين.

وتمسك فيون حتى الآن بحزم بموقفه ورفض التخلي عن ترشحه، على الرغم من مطالبات له بالانسحاب من عدة أعضاء بارزين في حزبه وعلى الرغم من أن استطلاعات رأي تظهر قبل أقل من 50 يوماً من إجراء انتخابات الرئاسة أنه سيخسرها.

وبعد أن كان في مرحلة ما المرشح الأوفر حظاً للفوز واجهت حملة فيون، صعوبات بسبب فضيحة عن مزاعم دفعه مئات آلاف اليورو من الأموال العامة لزوجته لتكون مساعدته البرلمانية.

وينفي فيون المزاعم بأنها لم تقم بعمل يذكر مقابل تلك الأموال، لكنه عانى من ضربة قوية لجهوده الأسبوع الماضي عندما علم أنه يمكن أن يخضع لتحقيق رسمي بتهمة إساءة التصرف في أموال عامة.

وهناك اجتماع مقرر لمسؤولين كبار في الحزب مساء الاثنين.