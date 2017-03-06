مقتل عنصر بالحشد الشعبي بهجوم لـ”الدولة” في ديالى العراقية

ديالى - الأناضول – قال ضابط في الشرطة العراقية، الإثنين، إن عنصراً بالحشد الشعبي (قوات شيعية موالية للحكومة) قتل وأُصيب 5 آخرون بجروح بهجوم شنه مسلحو تنظيم “الدولة الاسلامية” على موقعهم في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وقال حبيب الشمري ضابط برتبة نقيب، إن “خمسة مسلحين من تنظيم داعش شنوا اليوم هجوما على حاجز أمني للحشد الشعبي على أطراف قرية المنصورية شرقي مدينة بعقوبة عاصمة ديالى، مما تسبب بمقتل عنصر بالحشد وإصابة 5 آخرين بجروح”.

وفي حادث أمني آخر، أفاد الشمري، إن “عنصراً بالجيش العراقي أُصيب بجروح خلال اشتباكات مع مسلحين يعتقد انهم من تنظيم داعش دارت قرب منطقة أبي صيدا شمال شرقي محافظة ديالى صباح اليوم”.

وتزايدت حدة الهجمات التي يشنها في الغالب مسلحون مرتبطون بتنظيم “الدولة” على قوات الأمن العراقية والمقاتلين الموالين للحكومة والمدنيين في الأسابيع القليلة الماضية بمناطق شمال شرقي محافظة ديالى.

وكان تنظيم “الدولة” قد سيطر في صيف عام 2014 على مناطق واسعة في محافظة ديالى شرقي البلاد، ونفذت قوات من الجيش العراقي مدعومة بالتحالف الدولي عمليات عسكرية واسعة تمكنت خلالها من تحرير جميع المناطق قبل نهاية 2015.