خالد الصاوي يمر بوعكة صحية

القاهرة ـ اعتذر الفنان المصري خالد الصاوي لعدم تواصله مع جمهوره عبر حساباته الشخصية، وبرر ذلك بمروره بوعكة صحية.

خالد الصاوي كتب “آسف أحبائي العظام، ولا كنت عاوز أدي انطباع إني شكاء بكاء، ولا اني غير مهتم باتصالاتكم اللي مقصودها ودود، بعلن اضطراب صحي مؤقت يمنع التليفون”.

يُذكر أن الفنان خالد الصاوي أعلن منذ شهور إصابته بفيروس “سي” وأعلن محاربته له طالبا دعوات جمهوره.

خالد يصور حاليا مسلسل “فوبيا” مع الفنان أيتن عامر، شيرين، ميريهان حسين، لقاء سويدان، أحمد عبدالله محمود.