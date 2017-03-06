غادة عبدالرازق تتصدر ميزانية الأعمال الرمضانية بـ70 مليون جنيه

القاهرة ـ يشهد السباق الرمضاني لهذا العام، ارتفاعًا كبيرًا في ميزانية الأعمال الرمضانية، والتي لم يؤثر عليها ارتفاع أسعار الدولار، ولكنه زادها جنونًا، حيث تزايدت تكلفة ميزانية 6 مسلسلات نسائية أكثر من 360 مليون جنيه.

وتصدر مسلسل “أرض جو” لغادة عبدالرازق الأعلى ميزانية، حيث تم رصد 70 مليون جنيه للمسلسل نظرا لوجود العديد من المشاهد الخارجية في أكثر من دولة عربية، وذلك انسجاما مع طبيعة الشخصية التي تجسدها غادة عبدالرازق في المسلسل، إذ أنها تجسّد دور مضيفة طيران تزور العديد من الدول.

ويشارك في بطولة المسلسل هيثم شاكر، وعبدالعزيز مخيون، وعبدالرحمن أبو زهرة، ومحمد كريم، وأحمد عبدالوارث، ومها أبو عوف، ومن الشباب عمرو صالح، ويوسف عثمان، ونادية خيري، ومراد مكرم، وتأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج محمد جمعة.

وكان المركز الثاني في القائمة من نصيب مسلسل نيللي كريم “لأعلى سعر”، وتبلغ ميزانيته حوالي 60 مليون جنيه، وتجسد نيللي فيه شخصية راقصة باليه تعيش حياة بائسة مع زوجها المخرج المغمور، إلى أن تنفصل عنه وتقع في غرام طبيب يجسد دوره أحمد فهمي، فتبدأ حياتها من جديد، ويشارك في بطولة المسلسل نبيل الحلفاوي وزينة، إخراج محمد العدل.

وبنفس الميزانية، تساوت مسلسلات “الحلال” الذي تقوم ببطولته سمية الخشاب، و”الضايعين” الذي تقوم ببطولته دنيا سمير غانم، و”حلاوة الدنيا” الذي تقوم ببطولته هند صبري، حيث بلغت ميزانية كل مسلسل 60 مليون جنيه.

كما تخطت ميزانية مسلسل “الحالة ج” للفنانة حورية فرغلي 50 مليون جنيه نظرا لاحتوائه على مشاهد أكشن كثيرة أشرف عليها مخرج المعارك عصام الوريث، وتعد أخطر المشاهد في العمل، والتي يجري استكمالها في المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر.

وتجسد حورية من خلال العمل شخصية شقيقتين توأم، الأولى “علياء” أستاذة إدارة أعمال وتدير مستشفى كبيرا، وتجمعها بالفنان أحمد زاهر علاقة حب مذبذبة تتغير من وقت لآخر.

وتجسد شخصية شقيقتها التي تصغرها بـ 5 سنوات وتعيش حياتها بشكل متحرر وتعشق السفر والرحلات، وهو الأمر الذي يجعلها تسافر إلى سيناء، حيث تقع في غرام شاب بدوى يجسد شخصيته الفنان محمد يونس.

المسلسل بطولة حورية فرغلي وأحمد زاهر وإيناس كامل ومحمد يونس وإسماعيل شرف وأشرف زكى وطارق عبد العزيز، تأليف فايز رشوان، وإخراج حسين شوكت.