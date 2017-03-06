سائق مصري يكتشف أن زوجته راقصة فيُقرر الأنتحار

القاهرة ـ أقدم مواطن مصري يعمل سائقاً على الانتحار بعد أن اكتشف أن زوجته تعمل راقصة منذ خمس سنوات وهو لا يعلم ، عقب أن اوهمته انها تعمل بمحل ملابس .

وكانت الزوجة التي تصغر زوجها بسبع سنوات قد أوهمته أنها تعمل في محل ملابس لتساعده في نفقات المعيشة، لكنها بدأت تعود في ساعات متأخرة من الليل وبدأ الجيران يتحدثون عن ملابسها المثيرة وسلوكها الغريب، وشك الزوج الذي قرر مراقبتها فاكتشف أنها تعمل راقصة.

وأكدت المعلومات انه لم يطلقها لأنه يحبها، وإنما حاول أن يجعلها تتراجع عن الرقص لكنها رفضت وبعد مشاجرات كثيرة بينهما أصيب بالاكتئاب وقرر الانتحار شنقاً.