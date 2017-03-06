معلمة ترسل صور عارية لتلاميذها

لندن ـ حُكم عل معلّمة مدرسة في ولاية كونيتيكت الأمريكيّة بالسجن لمدّة ثلاث سنوات بسبب إرسالها صور سيلفي لها وهي نصف عارية لتلاميذها.

وقالت أليسون ماركيز البالغة من العمر 39 عامًا لأحد التلاميذ إنّها “ا تستطيع التركيز في الصف لأنّه وسيم للغاية”، كما أنّها اتّصلت به وطلبت منه أن يأتي إلى غرفتها ، ومن جانبه أبلغ تلميذ آخر الشرطة بأنّ المعلّمة، التي يعمل زوجها في المدرسة عينها، أنّها مارست الجنس معه في الصف.

وعلمت المحكمة أيضًا أنّها كانت ترسل للتلاميذ صورًا لها وهي نصف عارية، لكنّها ادّعت أنّ إحدى هذه الصور بعثتها عن طريق الخطأ وكان من المفترض بها أن ترسلها لزوجها.

وتم منع ماركيز عن التعليم في المدرسة بعدما انتشرت هذه المزاعم.وقد رفع زوجها دعوى طلاق.