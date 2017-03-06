تعرف على طعام الملكة إليزابيث الثانية من الفطور للعشاء

لندن ـ أثبتت الملكة إليزابيث الثانية، أن أعتقاد الناس بأنّ الملوك يتمتعون كل يوم بسُفرة فخمة من أرقى المأكولات وأشهاها، أعتقاد خاطئ .

فوفق مدير الطهاة للعائلة الملكية مارك فلاناغان، تقدّم للملكة لائحة من الاقتراحات مرتين في الأسبوع لاختيار الأطعمة التي تريدها للأسبوع. فهي ليست من عشاق الطعام، إذ أعلن طاهٍ سابق في المطبخ الملكي دارين ماكغريدي، أنّه خلافاً للأمير فيليب، تأكل الملكة لتعيش فقط .

كما أنّها منضبطة جداً في طعامها فهي لا تأكل النشويات أبداً، من هنا يعرض موقع″ businessinsider “تفاصيل عمّا تحب الملكة أن تأكله وعن وجباتها بدءاً من الفطور حتى العشاء.

تبدأ الملكة نهارها بكوب من الشاي والبسكويت، لتنتقل بعدها إلى وجبة الفطور المؤلفة عادة من الكورنفلكس والفواكه. إلّا أنّها تأكل أحياناً التوست المحمّص مع مربّى البرتقال أو البيض مع سمك السلمون المدخن. تفضّل الملكة البيض البني لاعتقادها أنّ طعمه أفضل.

تتمتّع الملكة قبل الغداء بكأس من النبيذ الحلو الفاتح للشهية مع شريحة من الليمون والكثير من الثلج. ولوجبة الغداء، تحب أن تتناول طبقاً من السمك المشوي مع الخضر المسلوقة كالسبانخ والكوسى، أو طبقاً من الدجاج المشوي مع السلطة. تغيب النشويات عن وجبات الملكة، ممّا يعني أنّها لا تأكل البطاطا والرز والمعكرونة.

في فترة بعد الظهر، تحتسي الملكة كوباً من الشاي، يقدّم مع مجموعة من السندويشات الصغيرة من السلمون المدخن والبيض والمايونيز أو اللحم والخردل، إضافة إلى سندويشات صغيرة مقطعة إلى دوائر من مربى التوت. وإلى جانب ذلك، يقدّم البسكويت والكعك وكاتو الملكة المفضل المصنوع من العسل والكريما والزنجبيل والفواكه أو كاتو البسكويت بالشوكولا.

للعشاء، تختار الملكة ما بين شرائح لحم البقر أو الطيور أو سمك السلمون الذي تقدّم مع صلصة الفطر والكريما وكأس من الويسكي. أمّا للتحلية بعد العشاء، فتأكل الفريز والخوخ الأبيض. كما تعشق الشوكولا، فإلى جانب كاتو البسكويت بالشوكولا، تحبّ الملكة الموس بالشوكولا.

وأخيراً، عند المساء، تنهي الملكة يومها بتناول كأس من الشمبانيا.