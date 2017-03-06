إيمري يحاول احتواء أزمة في باريس سان جيرمان

باريس ـ يواجه أوناي إيمري المدير الفني لباريس سان جيرمان أزمة يحاول احتوائها دخول صفوف الفريق.

وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن الألماني كيفين تراب حارس مرمى الفريق الباريسي بدا غاضبًا من قرار تجميد مشاركته في المباريات، رغم أنه كان الحارس الأساسي في النصف الأول من الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من تأكيد تراب أنه لا يفكر في الرحيل عن صفوف العملاق الباريسي، إلا أنه عقد جلسة مع أوناي إيمري خلال الفترة الماضية، وأعرب عن غضبه وطالبه بضمانات معينة من أجل حسم مستقبله مع الفريق.

ولفتت أيضًا إلى أن كيفين تراب بدأ الموسم أساسيًا، ثم جلس بديلاً في بعض المباريات، قبل أن يقوم أوناي إيمري بتجميد مشاركته في المباريات، ليعتمد على زميله ألفونس أريولا في الفترة الأخيرة.

يذكر أن تراب (26 عامًا) لعب 19 مباراة هذا الموسم في كل البطولات، سكن مرماه 8 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه 13 مرة.