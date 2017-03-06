جماهير ريال مدريد ترفض مشاركة بنزيمة وبيل ورونالدو أمام نابولي

مدريد ـ كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة “أس″ الإسبانية أن 77% من مشجعي فريق ريال مدريد يعارضون مشاركة ثلاثي الهجوم، كريم بنزيمة، وجاريث بيل، وكريستيانو رونالدو “بي بي سي” في مباراة نابولي المقررة غدا، الثلاثاء، في إياب دور الـ16 بدوري الأبطال الأوروبي على ملعب سان باولو.

ونشرت الصحيفة نتائج الاستطلاع على موقعها اليوم، الإثنين، وكشفت أن 23% فقط أيدوا مشاركة ثلاثي “بي بي سي” في مباراة نابولي، علما بأن الفريق الملكي قد فاز في لقاء الذهاب بنتيجة 3-1.

وأدى فوز ريال مدريد أول أمس، السبت، على إيبار بنتيجة 4-1 في الجولة الـ26 من الليجا وسط غياب كريستيانو وبيل، وأدائه القوي فيها إلى تأييد مشجعي الميرينجي لعدم الدفع بثلاثي الهجوم الشهير.

وكان كريستيانو غاب عن هذا اللقاء بسبب مشكلات بدنية تجاوزها وقد شارك أمس في مران الفريق، بينما غاب بيل لعقوبة الإيقاف.

وشارك في لقاء إيبار خاميس رودريجيز ولوكاس فاسكيز وأسينسيو، وهو أمر لا يتوقع حدوثه غدا حيث ينتظر عودة كريستيانو وبيل وكارباخال ومارسيلو وكروس وفاران الذين غابوا عن مباراة السبت الماضي.

شارك في هذا الاستطلاع 23 ألفا و743 شخصا، بينهم 18 ألفا و293 عارضوا مشاركة “بي بي سي” أمام نابولي، مقابل تأييد 5450 فقط.

وجاء الاستطلاع بعد الأداء الجيد أمام إيبار، والذي أعقب الخسارة أمام فالنسيا 1-2 في مباراة مؤجلة من الجولة الـ16 بالليجا، والتعادل أمام لاس بالماس 3-3.