شكري: مصر لا تقيم معسكرات احتجاز لمهاجرين على أراضيها

القاهرة - د ب أ – أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على الموقف المصري بعدم إقامة معسكرات احتجاز للاجئين أو المهاجرين في مصر، مشيراً إلى أن المطلوب هو دعم قدرات مصر لتوفير الحياة الملائمة والخدمات للاجئين.

جاء ذلك خلال مباحثات عقدها الوزير شكري صباح الاثنين مع المفوض الأوروبي للهجرة والمواطنة والشؤون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس في بروكسل ، حسبما صرح أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية .

وقال المتحدث في بيان صحافي اليوم، إن مباحثات الوزير مع المفوض الأوروبي تطرقت لعناصر الموقف المصري تجاه قضية الهجرة غير الشرعية، على ضوء اعتماد الجانب الأوروبي على مصر كشريك يمكن التعويل عليه في وقف تدفق موجات الهجرة غير الشرعية، حيث اعتبر المفوض الأوروبي أن مصر جزءٌ أساسي من منظومة الأمن الأوروبية ، مثمناً الدور المصري في ليبيا والذي يسهم في معالجة تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، مشيراً إلى استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون مع مصر وتعزيز قدرتها في مجال ضبط ومراقبة الحدود.

وأوضح المتحدث أن شكري شدد على “الموقف المصري بعدم إقامة معسكرات احتجاز لللاجئين أو المهاجرين في مصر، حيث يقيم اللاجئون والمهاجرون على الأراضي المصرية بكل حرية ويتمتعون بكافة الخدمات المتاحة للمواطن المصري، وأن المطلوب هو دعم قدرات مصر لتوفير الحياة الملائمة والخدمات للاجئين، وهو ما اتفق معه المسؤول الأوروبي”.

وأكد المسؤول أن الاتحاد الاوروبي لا يريد إقامة مراكز احتجاز في مصر، وإنما يرغب في توفير كافة سبل الدعم للقدرات المصرية، ويتطلع الجانب الأوروبي للتعاون مع مصر في هذا الصدد من خلال مشروعات تنموية لبناء القدرات والتدريب المهني ومعالجة جذور الظاهرة.