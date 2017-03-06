وزير الخارجية الألماني يرى العلاقات مع تركيا متوترة بشكل واضح

بروكسل - د ب أ – وصف وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل، العلاقات الراهنة مع تركيا بأنها متوترة على نحو واضح.

وقال جابريل على هامش اجتماع لنظرائه في الاتحاد الأوروبي الاثنين في بروكسل إنه يتعين توجيه الجهود الآن إلى إعادة العلاقات لطبيعتها.

وفي سؤال حول رد فعل أوروبي على فعاليات يخطط وزراء أتراك لإقامتها في أوروبا، لكسب تأييد الجاليات التركية في استفتاء مرتقب على تعديلات دستورية لتطبيق النظام الرئاسي في تركيا، قال جابريل: “أعتقد أن كل دولة لديها تصور خاص حيال الأمر. في ألمانيا لدينا بالتأكيد وضع قانوني واضح، وأعتقد أنه من الضروري أن تستغل كل دولة إمكانياتها في العمل على الوصول مجدداً في منتصف الطريق إلى علاقات تحاورية طبيعية”.

ولم يعلق جابريل بشكل صريح على اتهام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لألمانيا بانتهاج “ممارسات نازية”. وكان أردوغان قال الأحد في إشارة إلى إلغاء عدة فعاليات ترويجية لوزراء أتراك في ألمانيا: “ممارساتكم لا تختلف عن الممارسات النازية في الماضي”.

ومن المنتظر أن يتطرق جابريل مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو إلى هذا الخلاف خلال زيارة يقوم بها الأخير في ألمانيا في هذا الأسبوع.