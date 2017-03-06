الان جوبيه يعلن انه لن يترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية

باريس - أ ف ب – أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الاسبق آلان جوبيه الاثنين، انه لن يكون مرشحاً للانتخابات الرئاسية الفرنسية المرتقبة في نيسان/ابريل وأيار/مايو، محذراً بأن “تعنت” مرشح اليميني فرنسوا فيون الذي يواجه متاعب قضائية يقود الى “طريق مسدود”.

وقال جوبيه (71 عاماً) الذي خسر الانتخابات التمهيدية لليمين الفرنسي امام فيون في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي “اؤكد بشكل نهائي، لن اكون مرشحاً لرئاسة الجمهورية” بعدما تم التداول باسمه كبديل عن فيون الذي قد توجه اليه اتهامات في قضية وظائف يرجح انها وهمية استفادت منها عائلته، والذي تتراجع شعبيته بقوة.

واضاف “لقد فات الاوان بالنسبة لي” موضحاً انه ليس قادراً في الوقت الراهن على “تحقيق لم الشمل اللازم حول مشروع يوحد الصفوف”.

وتحدث جوبيه بلهجة حادة عن فرنسوا فيون وانتقد “تعنته”.

وقال “ان اطلاق تحقيقات قضائية بحقه ونظام دفاعه القائم على التنديد بمؤامرة مفترضة وبرغبة في اغتياله سياسياً، قادت الى طريق مسدود”.

واعلن فيون الاسبوع الماضي انه يتوقع ان توجه اليه التهم قريبا في التحقيق في الرواتب التي تلقتها زوجته بنيلوب واثنان من اولاده عن وظائف يعتقد انها وهمية كمساعدين برلمانيين.

واسف رئيس بلدية بوردو (جنوب غرب) جوبيه لضياع هذه الفرصة مذكراً بأن فيون الذي كان يعتبر الاوفر حظاً للفوز بالسباق الرئاسي لا يزال امامه طريق طويل.

فقد نأى قسم من اليمين والوسط بنفسه عن المرشح المحافظ الذي تتراجع شعبيته بشكل حاد في استطلاعات الرأي، وطالبوا جوبيه بان يحل محله.

واظهر استطلاع للرأي ان فيون سيخسر من الدورة الاولى في 23 نيسان/ابريل امام زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن والوزير السابق ايمانويل ماكرون الذي يعتبر نفسه مرشحاً وسطياً.