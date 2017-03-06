برلين: اتهام أردوغان لألمانيا بانتهاج ممارسات نازية “سخيف وفي غير محله”

برلين – د ب أ – وجهت الحكومة الألمانية انتقادات حادة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على خلفية اتهامه لألمانيا بانتهاج “ممارسات نازية” بسبب إلغاء عدة مدن ألمانية فعاليات كان يخطط وزراء أتراك لإقامتها لكسب تأييد الجالية التركية في استفتاء مرتقب على تعديلات دستورية لتطبيق النظام الرئاسي في تركيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت الاثنين في برلين: “نرفض بشكل قاطع مقارنة سياسة ألمانيا الديمقراطية بالسياسة النازية… المقارنات بالنازية على أية حال سخيفة وفي غير محلها، لأنها لا تؤدي إلا لشيء واحد، وهو التقليل من فداحة الجرائم ضد الإنسانية للنازية، وهذا أمر غير لائق”.

وكان أردوغان قال الأحد في إشارة إلى إلغاء عدة فعاليات ترويجية لوزراء أتراك في ألمانيا: “ممارساتكم لا تختلف عن الممارسات النازية في الماضي”.

كما وصف وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل العلاقات الراهنة مع تركيا بأنها متوترة على نحو واضح.

وقال جابريل على هامش اجتماع لنظرائه في الاتحاد الأوروبي الاثنين في بروكسل إنه يتعين توجيه الجهود الآن إلى إعادة العلاقات لطبيعتها.

ومن المنتظر أن يتطرق جابريل مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو إلى هذا الخلاف خلال زيارة يقوم بها الأخير في ألمانيا في هذا الأسبوع.