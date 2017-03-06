“هيومن رايتس ووتش” تحض الاردن على تعليق عقوبة الاعدام مجددا

عمان - أ ف ب – حضت منظمة هيومن رايتس ووتش الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان الاردن الاثنين، على تعليق عقوبة الاعدام مجدداً، بعد تنفيذ عمان احكام اعدام السبت بحق 15 محكوماً مؤكدة ان “الاعدام لن ينهي الهجمات الارهابية والقتل”.

وقالت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة في بيان، ان “عقوبة الإعدام لن تردع أبدا هجمات الإرهاب والقتل، ولن تجعل الأردن أكثر أمناً”.

واكدت ان على الاردن “بدل الاقتداء بإيران والعراق والسعودية، أكبر منفذي عقوبة الإعدام في المنطقة، أن يكون مثالاً يحتذى في الحقوق والحماية، وأن يعيد تعليق العمل بعقوبة الإعدام”.

واضافت ويتسون ان “هجمات العامين الماضيين في الأردن تبرز أن إعادة عقوبة الإعدام لم تفعل شيئاً لوضع حد لهذه الهجمات العنيفة”.

واعتبرت ان “العمل الشاق الذي تبذله الأجهزة الأمنية في التحقيق والقبض على المجرمين الذين يخططون لشن الهجمات سيكون أكثر فاعلية في ردع هذا العنف”.

ونفذت السلطات الاردنية فجر السبت احكام الاعدام بحق 15 اردنياً “ارهابياً ومجرماً” في أول مرة يتم فيها إعدام هذا العدد من المحكومين في بلد شهد هجمات دامية عام 2016.

وكانت آخر مرة نفذ فيها الاردن عمليات اعدام لعدد كبير من المحكومين في 21 كانون الاول/ديسمبر 2014 حيث أعدم 11 شخصا أدينوا بجرائم قتل جنائية غير مرتبطة بالسياسة أو الإرهاب.

وكانت تلك أولى عمليات الإعدام منذ 2006.

ورأت هيومن رايتس ووتش ان “الاردن انخرط في التوجه الإقليمي المقلق، المتمثل في زيادة عمليات الإعدام” داعية عمان الى تعليق تنفيذ احكام الاعدام مجدداً.

وقالت ويتسن” “نأمل من الأردن، واحد من أكثر البلدان أمناً وسلماً في الشرق الأوسط، أن يقود المنطقة بسياساته المعتدلة والعقلانية”.

واشارت المنظمة الى ان البحرين انهت تعليقاً لعقوبة الاعدام امتد 6 اعوام بإعدام 3 اشخاص في كانون الثاني/يناير الماضي، فيما نفذت الكويت 7 عقوبات اعدام في ذات الشهر للمرة الاولى منذ 4 اعوام.

واكدت ان السعودية وايران حافظتا على معدلات إعدام هي من بين أعلى المعدلات في العالم، حيث اعدمت السعودية اكثر من 400 شخص منذ 2014 فيما اعدمت ايران ما لا يقل عن 437 في عام 2016 وحده.

وكانت نائبة المدير في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت سماح حديد، قالت في بيان السبت حول تنفيذ احكام الاعدام في الاردن ان “هذا النطاق المروع والسرية حول هذه الإعدامات لهو أمر صادم.”.

واضافت “هذه خطوة كبيرة إلى الوراء لكل من الأردن والجهود المبذولة لوضع حد لعقوبة الإعدام، هذه الوسيلة التي لا معنى لها وغير الفعالة في تحقيق العدالة”.