طبيب عراقي: مقتل 22 مدنياً في قصف جوي على الساحل الأيمن بالموصل

الموصل - د ب ا – ذكر طبيب عراقي في دائرة صحة نينوى الاثنين، أن طيران التحالف الدولي قصف مناطق واسواق تخضع لسيطرة تنظيم الدولة الاسلامية في الساحل الايمن من مدينة الموصل.

وقال الطبيب اسلام علي، إن” طيران التحالف الدولي نفذ ضربات جوية استهدفت احياء يقطنها المدنيون عند مدخل مناطق النبي شيت والعكيدات وسوق معاش العكيدات وسوق الشعارين والبورصة بجنوبي الموصل “.

وذكر أن المستشفى العام بالموصل استقبل نحو 22 قتيلاً أغلبهم نساء واطفال و34 مصاباً جراء القصف .