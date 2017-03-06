السلطات البحرينية ترفع دعوى قضائية لحل جمعية “وعد”

المنامة – د ب أ – أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية الاثنين أنها رفعت دعوى قضائية بطلب حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد).

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا) أن “الجمعية المذكورة ارتكبت مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب… وتأييدها جهات أُدينت قضائياً بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة”.