نواب كويتيون: الأمير يعد بدراسة إعادة الجنسيات المسحوبة لأصحابها مرة ثانية

الكويت - الأناضول – قال عدد من نواب مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، الإثنين، إن أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، وعدهم بدراسة قضية إعادة جنسيات مسحوبة لأصحابها مرة ثانية.

جاء ذلك في تصريحات صحافية لعدد من النواب اليوم عقب لقاء أجروه مع الأمير.

وعن اللقاء قال النائب طلال الجلال، في تصريحاته “لقد كان الاجتماع مع سموه مثمراً للغاية، ناقشنا خلاله جملة من القضايا المهمة على رأسها قضية الجنسية”.

وأضاف الجلال “اللقاء رّكز على موضوع الجنسيات وعلى إخواننا المتضررين جرّاء سحب الجنسية منهم، ووعدنا سموه بحل ومعالجة قريبة جداً لهذه القضية، وهو ما لا نستغربه من حكمته”.

وأكد الجلال أن “اللقاء كان ودياً وأبوياً وايجابياً، تكلمنا خلاله بكل أريحية وشفافية، وحسب ما دار خلال اللقاء بأن الشعب الكويتي سيفرح في القريب العاجل بعودة الجنسيات”.

من جانبه قال النائب محمد هادي الحويلة، في تصريحات مماثلة اليوم “الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، بمكرمة أميرية سامية نقول مرحباً بعودة الجنسيات وعودة أخينا سعد العجمي”.

من جهته ، أكد النائب محمد هايف كلام الحويلة بالقول:” الآن نستطيع أن نبارك لأهل الكويت ولأهل الجنسيات بعودتها كما كانت بتوجيهات مباركة من سمو أمير البلاد”.

وقال النائب مبارك الحجرف: “الحمدلله، صاحب السمو أمير البلاد يأمر بإعادة الجنسيات وعودة سعد العجمي”.

بدوره قال النائب نايف المرداس:” اليوم الفرح يعم كل بيت، وألف شكر للأمير على مكرمته بإرجاع الجنسيات وعودة بن كران (سعد العجمي)”.

وينتظر ان يصدر مجلس الوزراء الكويتي قراراً رسمياً في هذه الشان في وقت لاحق خلال اجتماعه اليوم.

وكانت الحكومة الكويتية، قد قررت في 21 يوليو/ تموز 2014، سحب الجنسية الكويتية من صاحب محطة فضائية موالية للمعارضة، سعد العجمي (مبعد للمملكة العربية السعودية منذ أبريل 2015.) ومن النائب المعارض السابق، عبد الله البرغش، وأسرتيهما.

وأتبعتها بقرار آخر في 11 اغسطس/آب من العام ذاته، بسحب الجنسية الكويتية من 10 أشخاص من بينهم نبيل العوضي رئيس رابطة دعاة الكويت.

واستند مجلس الوزراء الكويتي في سحب الجنسيات من الباقين إلى المادة (13) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959.

وتنص المادة (13) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 على أنه “يجوز بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية ” في عدد من الحالات.

الحالة الأولى” إذا كان قد مُنح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها بطريق التبعية”.

ومن هذه الحالات “إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية”.