عودة 72 ألف نازح لمناطقهم المحررة من الموصل

بغداد - الأناضول – أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، الإثنين، عودة أكثر من 72 ألف نازح لمناطقهم المحررة من الموصل، فيما أشار الى إيصال أول حصة مساعدات إنسانية للجزء الغربي من الموصل (غرب).

وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة المهجرين ستار نوروز: “بلغ عدد النازحين من الجانب الأيمن (الغربي) من الموصل 57 ألف نازح ليكون العدد الكلي للنازحين من الموصل 287 ألفاً”.

وبيّن أن “هناك عودة طوعية للنازحين للمناطق المحررة؛ حيث عاد 72 ألفاً لمناطقهم المحررة في الجانب الشرقي من الموصل”.

ولفت نوروز إلى أن “فرق الوزارة أوصلت اليوم أول وجبة مقدرة بـ35 طن من المساعدات الإنسانية والغذائية إلى منطقة وادي حجر في الجانب الأيمن من الموصل”.

وأضاف: “هذه الوجبة الأولى ستتبعها وجبات أخرى للمناطق المحررة من الجانب الأيمن للموصل؛ لأنها تعاني نقصا حادا في المساعدات الإنسانية”.

وأكملت القوات العراقية في 24 يناير/كانون الثاني الجاري، بإسناد جوي من التحالف الدولي، تحرير كامل الجانب الشرقي من الموصل، فيما استأنفت القوات حملتها العسكرية في 19 فبراير/شباط الجاري، لاستعادة النصف الغربي من المدينة.

والجانب الغربي من الموصل أصغر من جانبها الشرقي من حيث المساحة (40% من إجمالي مساحة الموصل)، لكن كثافته السكانية أكبر؛ حيث تقدر الأمم المتحدة عدد قاطنيه بنحو 800 ألف نسمة.