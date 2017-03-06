عضو في القاعدة يحاكم بأمريكا رغم رفضه المثول أمام المحكمة

نيويورك- رويترز – تبدأ محكمة اتحادية في بروكلين بولاية نيويورك الأمريكية الاثنين، النظر في قضية عضو في تنظيم القاعدة متهم بالمشاركة في شن هجمات على القوات الأمريكية أسفرت عن مقتل عسكريين في أفغانستان.

وإبراهيم سليمان عدنان آدم هارون- المعروف باسم الوردة البيضاء في لغة البشتو- متهم بالتآمر لقتل أمريكيين ودعم جماعة إرهابية وغيرها.

ومن المتوقع أن تنظر هيئة محلفين مجهولة الأعضاء في القضية وهو أمر مألوف في القضايا المتعلقة بالأمن القومي.

ولا يتوقع أن يمثل هارون (47 عاماً) شخصياً أمام المحكمة إذ يصر منذ ترحيله من إيطاليا في أكتوبر تشرين الأول 2012 على محاكمته أمام محكمة عسكرية كونه “محارباً” وعبر بشكل متزايد عن عدم رضاه عبر سلوك عدائي في قاعة المحكمة.

وقبيل جلسة مقررة في مايو أيار الماضي اشتبك هارون بالأيدي مع رجال الأمن ومزق ملابسه وقاطع جلسة الاستماع عبر الصراخ من غرفة مجاورة جرى احتجازه بها.

ويرفض هارون الحديث إلى المحامين الذين عينتهم له المحكمة للدفاع عنه منذ عامين مما دفعهم للطلب من القاضي برايان كوجان السماح لهارون بمتابعة محاكمته عبر الفيديو في زنزانته.

وألقي القبض على هارون في ليبيا عام 2005 وأطلق سراحه عام 2011 ووضع على متن سفينة للاجئين متجهة إلى ايطاليا حيث اعتقلته السلطات وأبلغت السلطات الأمنية الاتحادية الأمريكية التي استجوبه ممثلون عنها في ايطاليا وفقاً لمستندات المحكمة.

ويقول الادعاء إن هارون وهو من النيجر اعترف بأنه انضم إلى معسكر تدريب لتنظيم القاعدة في أفغانستان قبل وقت قصير من هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 على نيويورك وواشنطن.

وقالت السلطات الأمريكية إن هارون شارك في عدد كبير من الهجمات على الجنود الأمريكيين على طول الحدود الأفغانية الباكستانية قتل في إحداها ملاح جوي ومجند أمريكي.

كما جاء في مستندات المحكمة أن هارون سافر أيضاً إلى نيجيريا حيث كان يخطط لتفجير السفارة الأمريكية هناك.

ويواجه هارون عقوبة السجن مدى الحياة في حال إدانته ولا يمكن إعدامه بموجب شروط تسليمه.