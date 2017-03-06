مقتل شخص وإصابة أربعة في انهيار جليدي بإيطاليا

روما – د ب أ -أكد مسؤولون الاثنين، أن أحد ممارسي رياضة التزحلق على الجليد لقى حتفه وأصيب أربعة، وذلك بعد وقوع انهيار جليدي في منطقة فال دي اوستا بشمال غرب إيطاليا.

وقال متحدث باسم إدارة الطوارئ بمنطقة فال دي اوستا، إن الشخص الذي لقى حتفه إسباني، في حين أصيب فرنسيان وأمريكيان ” بإصابات طفيفة”.

وقد وقع الحادث الأحد في منطقة فال جريسنكي في منطقة الألب، التي تتاخم فرنسا وسويسرا في الشمال.

وكانت خدمات الأرصاد الجوية الاقليمية قد أصدرت تحذيراً من المستوى الثالث من وقوع انهيار جليدي على مقياس يتألف من خمس مستويات ، مما يعني إنه من المحتمل وقوع انهيار جليدي.

وقد صدر نفس التحذير في الثاني من آذار/مارس الجاري، عندما توفى ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون، عقب أن دفنهم انهيار جليدي بالقرب من منتجع التزلج كورمايور في فال دي اوستا.