الخارجية الإيرانية: مصر بلد مهم ونأمل في تسوية المشاكل وارتقاء العلاقات

طهران - د ب أ- قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي الاثنين، إن “مصر بلد مهم”، وأشار إلى أن الاتصالات بين الجانبين تجري على مستوى مكاتب رعاية المصالح.

ووفقاً لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، فقد أعرب قاسمي عن أمله في “تسوية المشاكل بين البلدين لارتقاء العلاقات الثنائية”، وقال إن “العلاقات بين البلدين لا يمكن أن تكون من طرف واحد”.

وأشار إلى “عدم وجود تقدم خاص في علاقات البلدين في الظروف الحالية. والاتصالات بين البلدين تجري على مستوى رعاية المصالح، وفي بعض الأحيان تجري لقاءات بين مسؤولي البلدين إذا تطلب الأمر”.

وتشهد العلاقات بين مصر وايران ، منذ 35 عاماً فترات من التوتر والهدوء، وكانت انهارت بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران وسقوط نظام الشاه في 11 شباط /فبراير 1979، وبخاصة بعد استقبال الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات له، وتوقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل في أيلول / سبتمبر1979 .

وتحسنت العلاقات بين البلدين بشكل طفيف وبخاصة عقب ثورة 25 كانون ثان/يناير 2011 في مصر والإطاحة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك، الذى رحبت به إيران واعتبرت أنها “صحوة إسلامية”.

وسافر وفد دبلوماسي شعبي مصري لإيران بغرض التمهيد لعودة العلاقات بين البلدين، وإبداء طهران مرونة في ذلك، مما اشاع حالة من التفاؤل بين الجانبين.