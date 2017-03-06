الهلال الاحمر الليبي يستقبل 16 جثة من قوات حفتر

طرابلس – د ب أ – أفاد الناطق الإعلامي بالهلال الأحمر الليبي فرع أجدابيا منصور عاطي، بوصول 16 جثة إلى مستشفى اجدابيا جراء الاشتباكات الدائرة في منطقة الهلال النفطي بوسط ليبيا .

ونقلت وكالة أنباء التضامن الليبية الاثنين عن عاطي قوله، إنه منذ بداية الاشتباكات حتى الآن وصلت 14 جثة لمستشفى أجدابيا، وهناك بلاغ عن جثتين لم تصلا بعد الى المستشفى.

وأشار إلى أن الجرحى وصل عددهم خلال اليومين الماضيين إلى 26 جريحاً، لافتاً إلى أن الهلال الأحمر تلقى بلاغاً من عميد بلدية السدرة بوجود جثث بمنطقة رأس لانوف، وجثث أخرى موجودة بالعقيلة .

وقال عاطي إن جميع الجثث التي وصلت إلى مستشفى اجدابيا تعود لعسكريين تابعين لقوات عملية الكرامة التابعة للقائد العسكري خليفة حفتر، مبيناً أن قتلى و جرحى السرايا يتم نقلهم إلى مدينة مصراتة.

وأعلنت قوات سرايا الدفاع عن بنغازي سيطرتها على المنطقة الممتدة من النوفلية وحتى رأس لانوف بالهلال النفطي وسط ليبيا بعد هجوم شنته يوم الجمعة الماضي على قوات حفتر.

وقال عاطي إنهم ينتظرون من فريق التنسيق الموجود في البريقة والتابع للهلال ، إشارة بدء التدخل لانتشال الجثث الموجودة بأرض المعركة ، مؤكداً أنه على تواصل مع كافة الأطراف المعنية بالصراع الدائر بمنطقة الهلال النفطي، متوقعاً أن الساعات القادمة ستشهد تدخلا من قبلهم لانتشال باقي الجثث و توفير ممر آمن للعائلات بالمنطقة .

وأكد الناطق الإعلامي للهلال الأحمر إن عملية إخلاء السكان من مناطقهم تحفها مخاطر كبيرة ، لأن العدد كبير بالنسبة للسكان، وأن الطريق طويلة.

ولفت إلى أن المشهد بشأن إخلاء العائلات و توفير ممر آمن ما زال غير واضح، مؤكداً وضوح أمر انتشال الجثث ، مشيراً إلى أن هناك بعض العائلات نزحت بالفعل ووصلت أمس إلى مدينة اجدابيا بعد فتح الطريق بشكل مؤقت .

من جانبه، أكد القيادي بـ”سرايا الدفاع عن بنغازي” ياسر الجبالي، أن قواتهم تواصل تقدمها نحو بنغازي سعيا منها للوصول إلى المدينة.

وأضاف الجبالي، في تصريح لقناة النبأ اليوم ، أن قوات السرايا تحافظ على كامل المناطق والتمركزات التي سيطرت عليها منذ انطلاق عملية “العودة إلى بنغازي”.

وكان ياسر الجبالي قال، الأحد، إن قواتهم على مشارف منطقة بشر بعد تكبيد قوات عملية الكرامة خسائر فادحة وغنم مجموعة من الآليات والمدرعات العسكرية.

فيما أعلنت قيادة ما يسمي بـ” الجيش الوطني” الهلال النفطي “منطقة محظورة” وطالبت “مليشيا البنيان المرصوص الانسحاب إلى داخل سرت”.

وحسب وكالة الأنباء الليبية ومقرها طبرق ، حذّرت “القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية” المواطنين ومستعملي الطريق الساحلي والطرق الفرعية والصحراوية والسكان المحليين، بأن المنطقة الممتدة من رأس لانوف إلى سرت وحتى منطقة الجفرة جنوباً، هي منطقة محظورة، وعلى المواطنين الالتزام بتقييد الحركة .