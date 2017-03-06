الخارجية العراقية: رفع ترامب بغداد من قائمة الحظر خطوة مهمة

بغداد- د ب أ- أعربت وزارة الخارجية العراقية عن ارتياحها للقرار التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي نص على استثناء العراقيين من حظر السفر للولايات المتحدة الأمريكية، الذي كان قد فرضه على رعايا سبع دول مسلمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال، في تصريح صحفي الاثنين، إن القرار الأمريكي “خطوة هامة في الاتجاه الصحيح الذي يعزز التحالف الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن” في العديد من المجالات وفي مقدمتها محاربة الإرهاب.

وكان البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأمريكي وقع أمرا تنفيذيا جديدا بشأن حظر السفر للولايات المتحدة يستمر لمدة 90 يوما يستثني العراق، مشيرا إلى أن هذا الأمر لن يؤثر على حاملي الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيحل الأمر التنفيذي الجديد محل آخر صدر في أواخر كانون ثان/ يناير الماضي حظر مؤقتا الدخول السياحي والخاص بالهجرة ومعظم حالات الدخول الأخرى من سبع دول اسلامية وهى العراق والصومال والسودان وليبيا وإيران واليمن وسوريا.