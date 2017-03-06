الوكالة الدولية للطاقة الذرية: واشنطن لم تتخذ قرارا بعد بشأن الاتفاق النووي مع إيران

فيينا- أ ف ب- قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو الاثنين بعد محادثات في واشنطن أن الادارة الامريكية الجديدة لم تتخذ قرارا بعد بشأن الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015.

وصرح امانو أن “الإدارة الأمريكية الجديدة بدأت عملها للتو، وتدرس هذه المسألة”.

وأضاف في مؤتمر صحافي أن واشنطن “لا تدرس فقط هذه المسألة بل عددا من المسائل الأخرى. ولذلك فمن المبكر جداً أن يقدموا تقييمهم”.

وأجرى أمانو محادثات الخميس مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون وغيره من كبار المسؤولين في واشنطن لأول مرة منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة في كانون الثاني/ يناير.

وكان ترامب أعلن خلال حملته الانتخابية أنه يريد الغاء الاتفاق الذي ابرمته بلاده وخمس دول كبرى أخرى – بريطانيا، الصين، فرنسا، روسيا، المانيا- مع ايران في تموز/ يوليو 2015.

وبموجب الاتفاق خفضت إيران نشاطاتها النووية بشكل كبير وسمحت للوكالة الدولية باجراء عمليات تفتيش واسعة لمواقعها النووية مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.

وذكرت الوكالة الدولية أن إيران التزمت بشروط الاتفاق منذ بدء سريانه في كانون الثاني/ يناير 2016.