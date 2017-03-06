انتخاب محافظ جديد لبغداد ينتمي لكتلة “المالكي”

بغداد- الأناضول- صوّت مجلس محافظة بغداد، الإثنين، على اختيار عضو المجلس عطوان العطواني المنتمي لكتلة ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي (نائب رئيس الجمهورية) لمنصب المحافظ خلفًا للمحافظ السابق المقال من منصبه علي التميمي.

وقال فاضل الشيويلي عضو مجلس المحافظة للأناضول، “تم انتخاب عطوان العطواني كمحافظ لبغداد بعد حصوله على 32 صوتًا من مجموع أعضاء مجلس المحافظة البالغ 58 عضوًا”.

وأضاف الشويلي الذي ينتمي لكلته الأحرار أن “ممثلي الكتلة التي يقودها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انسحبت من الجلسة اعتراضًا على انتخابات العطواني”.

واستدرك “هناك خروقات قانونية رافقت انتخاب المحافظ الجديد أبرزها عدم الإعلان المسبق عن الجلسة المخصصة للانتخاب، وماجرى هو سرقة لمنصب المحافظ”، وفق تعبيره.

وتابع “سنطعن أمام القضاء في إجراءات انتخاب المحافظ الجديد”، دون تفاصيل إضافية.

وينتمي محافظ بغداد الذي أقيل من منصبه في 19 فبراير/ شباط الماضي للتيار الصدري، الذي يتزعمه المعارض السياسي ورجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

ومنذ نحو أكثر من عام، ينظم العراقيون مظاهرات في العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية، مطالبين بـ”تقديم الفاسدين إلى القضاء، وملاحقة المسؤولين المتهمين بهدر المال العام، والهاربين إلى خارج البلاد”.