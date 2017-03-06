وزير الدفاع الفرنسي يؤكد التزام بلاده مساعدة الجيش اللبناني

بيروت- أ ف ب- أكد وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان من بيروت الاثنين استمرار بلاده في تقديم المساعدات إلى الجيش اللبناني.

واكد لودريان عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، وفق تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية في لبنان “الاستمرار في تقديم المساعدات للجيش اللبناني، لا سيما تلك التي كان وعد بها الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند خلال زيارته الاخيرة للبنان”.

وبعد لقائه نظيره اللبناني يعقوب الصراف، اكد لودريان دعم فرنسا “لسلامة وسيادة لبنان”، معتبراً أن ذلك يمر بـ”احترام المؤسسات ولكن بالتوازي مع وجود جيش لبناني منظم ومتماسك”.

وتزود فرنسا الجيش اللبناني مساعدات عسكرية في اطار هبة قدمتها السعودية بقيمة ثلاثة مليارات دولار. لكن الرياض جمدت في شباط/ فبراير 2016 البرنامج على خلفية ما وصفته بـ”مواقف عدائية” ناتجة من “خضوع″ لبنان لحزب الله الشيعي القريب من إيران.

وفي حين تدعم الرياض الفصائل السورية المعارضة لنظام الرئيس بشار الأسد، يقاتل حزب الله الى جانب الجيش السوري.

ويشمل برنامج المساعدات السعودية تسليم اسلحة وتجهيزات عسكرية فرنسية (دبابات ومروحيات ومدافع…) إلى الجيش اللبناني بقيمة 2،2 مليار يورو.

وتم تسليم دفعة اولى في نيسان/ ابريل 2015، كانت عبارة عن 48 صاروخا فرنسيا مضادا للدروع من نوع ميلان.

وعلى اثر زيارة عون السعودية أوائل كانون الثاني/ يناير، قال مسؤول لبناني إن الرياض وبيروت اتفقتا على اجراء محادثات حول اعادة العمل بحزمة المساعدات العسكرية.

وشكر عون خلال لقائه لودريان “الدعم الذي تقدمه فرنسا للبنان في المجالات كافة، لا سيما في المجال العسكري”، متمنيا “استمرار هذا الدعم لتمكين الجيش من القيام بالمسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقه، لا سيما في مجال حفظ الامن والاستقرار في البلاد ومكافحة الارهاب”.

ووصل لودريان إلى بيروت مساء السبت، والتقى الاثنين الى جانب عون والصراف رئيس البرلمان نبيه بري كما يلتقي رئيس الوزراء سعد الحريري، على ان يزور الثلاثاء الوحدة الفرنسية العاملة في اطار قوة الامم المتحدة الموقتة (يونيفيل) المنتشرة في جنوب لبنان.

وتشارك فرنسا بـ850 عسكريا في هذه القوة المؤلفة من عشرة الاف عنصر ينتمون الى 36 دولة.