التحقيق مع الممثل الأمريكي داني ماسترسون بتهمة اغتصاب ثلاث نساء

لندن ـ أعلنت إدارة شرطة لوس أنجلوس أن الممثل داني ماسترسون Danny Masterson هو قيد التحقيق في مزاعم باعتداءات جنسية على ثلاث نساء، وفقا لقسم مكافحة الانتهاكات الجنسية، أكد أن تحقيقا يُجري الآن مع الممثل داني ماسترسون، بعدما تقدمت ثلاث نساء ببلاغات تزعم تعرضهن للاعتداء الجنسي من ماسترسون خلال عام 2000، ولم تقدم السلطات أي تفاصيل أخرى.

وفي تصريح لـ صحيفة “هوليوود ريبورتر”، أكد ممثلو ماسترسون أن هذه المزاعم “كاذبة”، وأشاروا إلى أن هذه الاتهامات تعود إلى 14 إلى 16 عاما.

ووفقا للصحافي توني أورتيغا ، الذي اشتهر بـ “تقاريره ضد كنيسة السيانتولوجيا”، قال إن الكنيسة قامت بالتستر على تلك المزاعم – من 2000، نظرا لانتماء الممثل لها.