سلمى رشيد تكشف: أحلام رفضت مشاركتي الغناء

القاهرة ـ كشفت الفنانة المغربية سلمى رشيد أن الفنانة الإماراتية أحلام رفضت مشاركتها الغناء في مهرجان “الأصوات النسائية” الذي أقيم بتطوان.

الفنانة المغربية أكدت أنها تعجبت من موقف أحلام معها، خاصة أنها كانت إحدى أعضاء لجنة تحكيم برنامج Arab Idol الذي شاركت به.

سلمى قالت “في مهرجان أصوات نسائية بتطوان كانوا جايبيني أنا وأحلام، لكن شخص من الإدارة قال لي إن أحلام قالت لهم مابدي ياها.. أنا هيك وصلني”.

وأضافت “وأنا بالعكس انا بحب أحلام وكانت من لجنة تحكيم تبعي وما بنسى فضل أي شخص.. لكن اللي اختارني راغب علامة وكان يدافع عني”.

يذكر أن سلمى رشيد قد شاركت في إحدى مواسم برنامج Arab Idol السابقة، إلا أنها خرجت قبل الوصول للنهائيات.