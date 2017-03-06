مديحة يسري تفقد وزنها وتصدم الجمهور في أحدث ظهور لها

القاهرة ـ مازالت الفنانة المصرية مديحة يسري ترقد في مستشفى دار المنى تتلقى العلاج بسبب آلام العظام التي تؤرق نومها.

مديحة بدت في أحدث ظهور لها مع الإعلامية الكويتية عائشة اليحيى أكثر نحولا، ففقدت الكثير من وزنها منذ أن دخلت المستشفى وظهرت التجاعيد بشكل أوضح على ملامحها مع تقدمها في السن.

مديحة حاولت مؤخرا أن تطمئن محبيها على صحتها، وكشفت أن سبب وجودها بالمستشفى هو خضوعها لعلاج طبيعي لتتخلص من آلام الظهر والمفاصل.

مديحة يسري هي واحدة من جميلات السينما المصرية ولدت عام 1921، وقدمت عدد كبير من الأفلام، وشاركت محمد عبدالوهاب، فريد الاطرش، عبدالحليم حافظ، محمد فوزي أعمالهم، وأنتجت عدد من الأفلام السينمائية.