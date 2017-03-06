نائب روسي يطلب منع عرض فيلم “بيوتي أند ذي بيست” لانه “يروج للمثلية”

موسكو ـ دعا النائب الروسي المعروف بمواقفه المعادية للمثليين فيتالي ميلونوف السبت وزير الثقافة الى منع فيلم “ديزني” الجديد لقصة “بيوتي أند ذي بيست” (الجميلة والوحش) في حال تبين أنه يروج للمثلية الجنسية.

وفي رسالة وجهها الى وزير الثقافة فلاديمير ميدينسكي ونشرت مضمونها وكالة “ريا نوفوستي” الحكومية، اعتبر ميلونوف أن هذا الفيلم ينطوي على “دعاية فاضحة ومعيبة للرذيلة وللعلاقات الجنسية الشاذة”.

وكان بيل كوندون مخرج الفيلم الذي يبدأ عرضه في روسيا في 16 آذار/مارس، كشف أن العمل يحوي “أول لحظة مثلية بالكامل” في تاريخ “ديزني” على رغم تقليل نقاد شاهدوا الفيلم من أهميتها.

وقد دعا ميلونوف وزير الثقافة الى تنظيم جلسة عرض خاصة للفيلم قبل خروجه للصالات و”اتخاذ تدابير لمنعه” في حال تبين أنه يحوي “عناصر ترويجية للمثلية الجنسية”.

ولم تعلق شركة “وولت ديزني” في روسيا ورابطة الدول المستقلة على الفور على هذه الدعوة.

ميلونوف معروف بنشاطه السياسي المناوئ للمثليين وهو مطلق مبادرة تصويت على قانون يدين قانونيا كل “دعاية” للمثليين لدى القاصرين وهو ما اثار انتقادات عدة في البلدان الغربية.

هذا النائب في حزب “روسيا الموحدة” الحاكم معروف أيضا بتصريحاته المناوئة للمثليين حتى أنه طلب حجب شبكة “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي التي يأخذ عليها نشر صور بألوان قوس القزح، وهو شعار المثليين، فيما يدرجه في إطار “الدعاية” للمثليين.

وتحظر روسيا تجمعات الدعم للمثليين في روسيا حيث بقيت المثلية الجنسية تعتبر جريمة حتى سنة 1993 كما أبقيت على قائمة الأمراض العقلية حتى سنة 1999.