تحذير لمرضى القلب من الأعشاب الطبية

إيطاليا – أظهرت مراجعة حديثة أن الأعشاب الطبية لها فوائد قليلة بالنسبة للمصابين بأمراض القلب وتعرضهم لمخاطر عديدة في الوقت نفسه.

وقال الدكتور جراتسيانو أوندر من مستشفى إيه. جيميلي الجامعي بجامعة القلب المقدس الكاثوليكية في روما: “من المهم أن يبلغ المرضى أطباءهم بشأن الأعشاب الطبية ويسألون عن الآثار الضارة للأعشاب الطبيعية التي يستخدمونها. هذا مهم جدا بالنسبة لكبار السن الذين يتعاطون عادة العديد من الأدوية”.

ويقر واحد من كل خمسة أشخاص في الولايات المتحدة بتعاطي مكملات عشبية أو غذائية في مرحلة ما من العمر ويمثل هذا مبعث قلق بالغ بالنسبة لمرضى القلب.

وبحث فريق أوندر عن دلائل متعلقة بسلامة وفاعلية الأعشاب الطبية لأشخاص مصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية، ولم يجدوا أدلة واضحة ومقنعة على أي فوائد تعود عليهم من استخدام تلك الأعشاب.

وذكر الفريق في تقرير له في دورية كلية طب القلب الأميركية أن ثمة أدلة محدودة على فوائد محتملة لزيت بذور الكتان والحرشف البري وبذور العنب والشاي الأخضر والزعرور البري والثوم والصويا. لكن تلك الفوائد قللت من أهميتها دلائل على وجود مخاطر كبيرة لتفاعل أدوية القلب مع الشاي الأخضر والزعرور البري والثوم.

والقتاد من بين الأعشاب الطبية الشائعة الاستخدام التي لم تظهر أدلة أو أدلة مضادة فيما يبدو على فوائد لها أو آثار جانبية محدودة.

ولم تظهر فوائد للجينسنج الآسيوي ولكن هناك خطر مرتفع لتفاعله مع أدوية القلب وظهرت أدلة على احتمال وجود آثار جانبية شديدة واحتمال كبير للتفاعل مع أدوية القلب لنبتة الجنكة.