ترامب يوقع مرسومه الجديد حول الهجرة

واشنطن ـ أ ف ب ـ وقع الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاثنين نسخة معدلة من مرسومه حول الهجرة الذي علق القضاء تنفيذه بهدف منع مواطني بعض الدول من دخول الولايات المتحدة، الا انه يستثني العراقيين والمقيمين الدائمين من الحظر.

وقال البيت الابيض أن ترامب وقع الأمر – الذي يجمد موقتا إصدار التأشيرات للسوريين والإيرانيين والليبيين والصوماليين واليمنيين والسودانيين – في جلسة مغلقة “صباح الاثنين”، بالتوقيت المحلي.

ويفرض الامر تجميدا لمدة 120 يوما على دخول جميع اللاجئين.

واظهرت وثائق نشرتها وزارة الامن الداخلي أن الامر المعدل الذي يبدأ سريانه في 16 آذار/مارس، يقول أن الدول الست مستهدفة لأن قدراتها على فحص المعلومات الخاصة بمواطنيها لا تطابق المتطلبات الأمنية الأميركية.

وقال مسؤولون أنه بخلاف القرار الأول الذي أصدره ترامب في 27 كانون الثاني/يناير، فإن جميع حاملي التأشيرات السارية التي حصل عليها مواطنون من الدول الست مستثنون من القرار.

وقال مسؤول بارز في وزارة الخارجية أن “العامل الذي وراء القرار هو الرغبة في زيادة الأمن”.

وكانت محاكم فدرالية أوقفت العمل بالأمر الذي أصدره ترامب سابقا ويفرض قيودا على السفر، بعد ان أثار غضبا سياسيا وفوضى لوجستية.

والغت وزارة الخارجية 60 ألف تأشيرة بموجب الأمر السابق، واحتجز المئات في المطارات الأمريكية.