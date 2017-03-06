موسكو تعلن عن مقتل جندي روسي خلال استعادة تدمر





موسكو ـ أ ف ب ـ قتل جندي روسي في الثاني من اذار/مارس خلال استعادة الجيش السوري باسناد جوي روسي مدينة تدمر، وفق ما اعلنت وزارة الدفاع الروسية الاثنين.

وافاد بيان للوزارة نقلته وكالات الانباء الروسية ان ارتيوم غوربونوف “المكلف ضمان الامن لمجموعة من المستشارين العسكريين الروس في سوريا، قتل في الثاني من اذار/مارس قرب تدمر”.

واوضح المصدر ان الجندي قتل حين حاول جهاديون من تنظيم الدولة الاسلامية اختراق مواقع القوات السورية حيث كان يتواجد المستشارون العسكريون الروس.

وفي ايار/مايو 2015 سيطر الجهاديون على تدمر قبل ان تستعيدها القوات السورية في اذار/مارس 2016 لتسقط مجددا في يد التنظيم المتطرف في كانون الاول/ديسمبر الفائت.

وفي الثاني من اذار/مارس، اعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو والجيش السوري استعادة المدينة الاثرية المعروفة.

ونهاية شباط/فبراير، قتل اربعة جنود روس بانفجار عبوة يدوية الصنع خلال توجه قافلتهم الى مدينة حمص بوسط سوريا.

وبذلك، يرتفع الى 27 العدد الرسمي للجنود الروس الذي قضوا في سوريا منذ بدء تدخل موسكو في هذا البلد خريف 2015 بناء على طلب الرئيس بشار الاسد.