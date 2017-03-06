سفينة أمريكية تغير مسارها بعد اقتراب زوارق إيرانية بمضيق هرمز

واشنطن ـ رويترز ـ قال مسؤول أمريكي لرويترز اليوم الاثنين إن عدة زوارق هجومية سريعة تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت من سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في مضيق هرمز يوم السبت مما اضطرها لتغيير مسارها.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن زوارق الحرس الثوري الإيراني جاءت على بعد 600 ياردة من السفينة الأمريكية يو.إس.إن.إس إينفينسيبل وتوقفت. كانت السفينة الأمريكية برفقة ثلاث سفن من البحرية الملكية البريطانية واضطر التشكيل لتغيير مساره.

وأضاف المسؤول أن محاولات جرت للتواصل عبر اللاسلكي لكن دون استجابة مشيرا إلى أن اقتراب الزوارق كان “غير آمن وغير مهني”.